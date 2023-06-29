"Не имеет смысла": в ОП рассказали, существует ли угроза после отправки ЧВК "Вагнер" в Беларусь

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, после провального мятежа частной военной компании больше не существует. Лишь часть наемников Евгения Пригожина продолжит воевать против Украины.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь не несет угрозы для Украины. . Об этом в эфире передачи "Сніданок з 1+1" он рассказал 29 июня.

По его мнению, граница с Украиной и Беларусью надежно защищена и укреплена.

Подоляк отметил, что после того, как ситуация с бунтом Пригожина и ЧВК "Вагнер" фактически исчезла, организацию могут разделить на 4 части.

"То, что Пригожин в Беларуси для Украины не имеет никакого смысла, потому что ЧВК "Вагнер" больше не существует. Она (ЧВК "Вагнер" — ред.) будет распределена на четыре части: одна останется на контракте в Минобороны РФ и будет воевать против Украины", — подчеркнул он.

Он отметил, что отдельную часть составят "бывшие зеки", которых могут перевести на контрактную службу в Министерство обороны РФ, еще одна часть наемников может подписать контракты с "Росгвардией" и останется служить на внутреннем российском рынке.

"Третья составляющая — вернется в Африку, потому что это основные их бизнес-активы. Кстати, вероятно и Пригожин будет работать на Африку. Четвертая часть останется тренировать белорусский спецназ", – поделился с журналистами Подоляк.

Напомним, что по мнению эксперта Центра политических исследований "Доктрина" Глеба Парфенова, часть наемников ЧВК "Вагнер", которые вместе с Евгением Пригожиным перейдут на территорию Беларуси, могут создать личную гвардию Александра Лукашенко.

Также напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассчитывает на помощь со стороны руководства ЧВК "Вагнер", чьи наемники могут поделиться опытом и повысить навыки армии Беларуси.