ВСУ берут под контроль Клищеевку, а ВС РФ отступают с окраин Бахмута, — командир ВСУ (видео)

Установление полного контроля над населенным пунктом позволит украинским военнослужащим начать наступление на южную часть самого Бахмута.

На юге от Бахмута продолжаются плотные бои, но ВСУ фактически берут полностью под контроль Клищеевку. Это — стратегическая точка, с которой начнутся наступательные действия на юг Бахмута. Об этом рассказал командир одного из подразделений Сил обороны Денис Ярославский в эфире "Радио Свобода".

По его словам, ВСУ имеют продвижение в районе Клищеевки, которая расположена на юге от Бахмута, также на севере от Бахмута 57 бригада ВСУ имеет оперативный успех.

"На сегодня можно сказать, что враг отступает с северных улиц Бахмута. С улицы Воинов-интернационалистов враг был выбит полностью. Плотно работает наша артиллерия и минометы. Все работает на выбивание врага. Продолжаются ежедневные штурмовые действия. Сейчас мы 24/7 контролируем с воздуха все, что происходит в Бахмуте. Клещеевка — это стратегическая высота, с которой можно наносить поражения. С Клещеевки Бахмут видно, как на ладони. Так же как и с Берховки с севера, за которую сейчас идут плотные бои", — рассказал Ярославский.

Он отметил, что взятие Клищеевки и Берховки позволит взять Бахмут в оперативное окружение, и город будет простреливаться на 100%.

Напомним, что 29 июня в Минобороны Украины сообщили, что на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, а враг отступает после потерь. В направлении Клищеевки Силы обороны продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м.

Ранее сообщалось, что на западе Донецкой области украинские защитники заняли новые позиции вдоль линии Ровнополь-Старомайорское и продвинулись к Приютному.