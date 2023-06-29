"Потихоньку двигаемся": в ВСУ рассказали о тяжелых боях на Бахмутском направлении (видео)

ВС РФ в условиях успехов Сил обороны допускают ошибки, из-за чего захватчиков уничтожают еще на подходах к украинским позициям.

На Бахмутском направлении украинские войска "потихоньку" продвигаются, а российские оккупанты постоянно пытаются вернуть утраченные позиции. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"В течение последнего месяца инициатива у нас. Мы потихоньку продвигаемся. Это не то, чтобы каждый день. Например, есть какая-то штурмовая операция — продвинулись, закрепились, готовимся дальше. Это не то, чтобы какая-то одна большая операция, это постепенная, стабильная работа. Потихоньку двигаемся", — сказал он.

По его словам, в то же время российские оккупанты не имеют желания прощаться с утраченными позициями и постоянно пытаются их вернуть.

"Но у них не получается, они делают ошибки...Часто нам удается их уничтожать еще на подходах", — сказал Бородин.

Напомним, что Силы обороны Украины ведут бои в районе Клищеевки, чтобы взять населенный пункт под контроль. Также с этой целью продолжаются бои в районе Берховки. Взятие этих сел даст возможность ВСУ перейти к наступлению на Бахмут.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили инициативу, выбивают оккупантов с их позиций и заставляют отступать.