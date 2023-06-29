"Превратился в неудачника": в ОП считают, что Пригожин "убил" ЧВК "Вагнер" после мятежа

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, наемники из формирования Евгения Пригожина начали заключать контракты с Минобороны РФ, а также пытаются сбежать в Африку.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за то, что он не смог закончить военный мятеж в РФ, что привело к практически полной ликвидации его бизнеса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 29 июня.

По словам Михаила Подоляка, Евгению Пригожину выпал шанс положить конец режиму Кремля, но он не просто его упустил, но и рискует остаться без ЧВК "Вагнер" навсегда.

"Горе побежденным… особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают в клочья падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования — на эти деньги претендуют другие властные группировки", — говорится в сообщении.

Теперь часть наемников заключает контракты с Министерством обороны РФ и "Росгвардией", а другие пытаются вернуться в Африку, где также прослеживаются попытки национализации активов ЧВК.

В это время Евгений Пригожин ездит между Беларусью и Россией, пытаясь выбить для себя прощение после неудавшегося бунта.

"Но все это уже не имеет значения — человек, который имел шанс, превратился в неудачника, убившего собственного ребенка", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 29 июня Михаил Подоляк рассказал, существует ли угроза после отправки ЧВК "Вагнер" в Беларусь. По его словам, после провального мятежа частной военной компании больше не существует. Лишь часть наемников Евгения Пригожина продолжит воевать против Украины.