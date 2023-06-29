В Украину могут направить военную миссию Евросоюза, – Financial Times

По информации СМИ, в гарантии безопасности для Украины также должны войти военная помощь, обучение ВСУ и предоставление необходимых разведданных.

В Украину в будущем может быть направлена военная миссия Евросоюза. Такая норма обсуждается в рамках дискуссий касательно будущих "гарантий безопасности" на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Представители государств-членов ЕС обязуются продолжать финансировать поставки оружия Киеву через Европейский фонд мира, пишет издание.

"Они также обещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военнослужащих и возможность военной миссии ЕС в Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами, добавил источник", – говорится в публикации.

Кроме того, речь идет о предоставлении Украине разведданных, способных помочь отразить агрессию России, как сейчас, так и в будущем.

FТ отмечает, что несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада.

По словам дипломата, участвовавшего в обсуждениях, предлагаемая декларация ЕС, разработанная Францией, направлена ​​на то, чтобы послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России.

Другой чиновник рассказал журналистам, что это также рассматривается как гарантия заинтересованности блока в более широкой системе безопасности, разрабатываемой для защиты Украины.

Проект итогового документа находится на стадии дискуссий, поскольку лидеры государств пока не достигли единства, подчеркивает издание.

Напомним, 13 июня сообщалось, что Франция, Германия и Польша собираются поддержать Украину, пока решается вопрос гарантий безопасности от российской агрессии.

Также 8 июня американские СМИ писали, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, которых она хочет. По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на длительные дискуссии, на Западе все еще ясно не знают, как реагировать на запрос Украины.