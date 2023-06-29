Результат отрицательный: армия РФ теряет территории в Херсонской области, — росСМИ

В Министерстве обороны России заявляют, что территории Херсонской области в районе Антоновского моста находятся под контролем армии РФ. При этом, пропагандисты заявляют, что Украина отвоевала этот участок.

После многочисленных упреков Z-каналов и военных Минобороны в слабой поддержке военных в Херсонской области Сергей Шойгу решил расставить все точки над i. Вместо запрашиваемых авиаударов и обуви для атаки военных, которые ходили отбивать атаки босиком, Минобороны выпустило ролик, в котором утверждается, что весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста под надежной защитой российских войск. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

По данным издания, ведомство Сергея Шойгу использовало для оформления поста в Telegram интервью "РИА Новости" с начальником штаба полка с позывным "Белый" о ситуации у Антоновского моста, но вырезало из него кусок о том, что украинские военные берег Днепра и мост захватили.

"Мы наносим по противнику огневое поражение, проводятся разведывательно-поисковые действия. Планомерно систематически их [ВСУ] уничтожаем. На нашем берегу их не было и нет!" — говорит в ролике Минобороны начальник штаба полка с позывным "Белый".

В полном интервью "Белый" признал, что ВСУ сумели занять территорию под мостом и разрушенные здания, используя рельеф местности и превосходство артиллерии на этом участке.

При этом, Z-канал "Romanov Лайт" писал, что ВСУ контролируют Дачи, Голую Пристань и группой около 50 человек район моста под Алешками.

"Рота Z которую позавчера пытались отправить на их штурм (двое были без обуви от слова совсем) — результат попытки, мягко говоря отрицательный). <…> Работу нашей авиации на участке можно охарактеризовать, как ВСЕ мимо", — пишет Владимир Романов.

Напомним, что в западной части Донецкой области Силы обороны Украины заняли новые позиции вдоль линии Ривнополь-Старомайорское, а также имеют продвижение к Приютному.

Ранее сообщалось, что на фоне успехов Сил обороны российские оккупанты в Мариуполе готовятся к бегству. План "эвакуации" ВС РФ и оккупационная администрация утвердили еще 2 недели назад.