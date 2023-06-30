Мятеж Пригожина сильно ранил Путина: в Bloomberg рассказали, как теперь должен действовать Запад

По словам журналистов, стратегия НАТО, Европы и США должна заключаться в том, чтобы продолжать свою политику — поддерживать Украину, предоставляя ей больше оружия и ресурсов для отражения агрессии РФ.

Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нанес сильный удар по режиму президента РФ Владимира Путина. Сейчас Запад ожидает и наблюдает за тем, что будет происходить в России. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Путин долгое время показывал себя как жестокого и авторитарного лидера. Он ранее подавлял все угрозы для своего режима, однако сейчас позволил Пригожину "уйти". Хотя детали сделки, заключенной с белорусским политиком Александром Лукашенко еще не ясны.

Сообщается, что мятеж Пригожин показал, насколько слабым оказался путинский режим. Издание пишет, что Западу и НАТО необходимо сохранять меры, которые не допускают эскалации. Кроме того, Альянс должен укреплять свои рубежи и вооруженные силы, чтобы они были способны противостоять РФ.

Кроме того, как сказано в материале, Запад должен продолжать поддерживать Украину. Любой вывод из боя "вагнеровцев" сыграет на руку ВСУ.

"Было бы глупо сдерживать столь необходимую военную помощь сейчас, когда она может быть наиболее эффективной на поле боя", — сказано в сообщении.

В материале говорится, что нет нужды в безрассудной эскалации. Так, задача Запада — просто придерживаться уже взятого курса. Правление Путина, которому долгое время способствовала группа гангстеров, наемников и военных преступников, вряд ли закончится для него хорошо.

Напомним, что по данным Wall Street Journal от 29 июня, Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке после организованного Евгением Пригожиным военного мятежа.

Также сообщалось, что Пригожина до сих пор поддерживает почти треть россиян. До бунта действия "повара Путина" одобряли 58%, сейчас таких осталось в два раза меньше. Опрос проводился с 22 по 28 июня и зафиксировал колебания общественного мнения, вызванные неудачным мятежом 24 июня.