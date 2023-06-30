Минобороны РФ хочет взять под контроль наемников ЧВК "Вагнер", — ISW

По словам аналитиков, в Кремле хотят, чтобы "вагнеровцы" продолжили действовать за границей, в том числе в странах Африки и в Сирии, но не как самостоятельная группировка.

После военного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Министерство обороны РФ хочет взять наемников под свой контроль. При чем это касается даже тех подразделений, которые действуют в Сирии. Об этом заявили аналитики из американского Института исследования войны (ISW).

В новом отчете от 29 июня говорится, что, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что "вагнеровцы" не будет действовать как независимая организация. Наемники прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Кроме того, как сообщается, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадере и руководству Мали, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность в их странах. Но, как предполагается, под контролем непосредственно Кремля.

По словам аналитиков, "национализация" ЧВК "Вагнер" поможет Министерству обороны России включить наемников в регулярные Вооруженные силы. Однако зарубежная деятельность "вагнеровцев" не будет сильно изменена.

В отчете говорится, что соглашение, которое заключено при посредничестве белорусского политика Александра Лукашенко, устранит ЧВК "Вагнер" в качестве "независимого игрока". Однако Кремль напрямую еще не показал, что готов национализировать наемников. Руководству РФ, возможно, еще предстоит определить, каким курсом будет двигаться деятельность "вагнеровцев".

Напомним, что ранее журналисты сообщили, что Минобороны РФ не может заменить ЧВК "Вагнер" в Африке. Как отмечают эксперты, в Кремле не решаются распустить, заменить или реформировать ЧВК "Вагнер" даже после попытки военного мятежа.

Кроме того, Пригожина до сих пор поддерживает почти треть россиян. До бунта действия "повара Путина" одобряли 58%, сейчас таких осталось в два раза меньше.