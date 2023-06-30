Неизвестные беспилотники атаковали базу "вагнеровцев" в Ливии, — СМИ

По данным журналистов, база находилась в 150 км от Бенгази. "Вагнеровцы" воюют в стране с 2018 года.

В ночь с 29 на 30 июня неизвестные беспилотники атаковали базу на востоке Ливии, где базировались наемники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает африканское агентство La Libre со ссылкой на военные источники.

Беспилотники "неизвестного происхождения" атаковали базу Аль-Харуба на 150 км восточнее Бенгази, где базируются "вагнеровцы". Отмечается, что в результате удара никто не пострадал. Военные источники отмечают, что пока неизвестно, кто нанес удар беспилотниками.

Другое издание Arabi 21 сообщило, что под атаку попала база материально-технического обеспечения российских наемников. Об этом им сказали источники в Минобороны Ливии. Также ливийский военный эксперт заявил, что Ливия имеет шанс изгнать "вагнеровцев", если начнет широкомасштабную операцию. Возможность появилась из-за попытки совершить военный мятеж Пригожиным. В таких условиях ЧВК "Вагнер" могут не найти поддержки со стороны РФ, а воевать и в Ливии, и в Украине, они вряд ли смогут.

Боевые действия в Ливии продолжаются с 2011 года, когда в результате "Арабской весны" был свергнут режим Муамара Каддафи. С 2014 года все дошло до того, что страна фактически разделилась на два враждующих лагеря. С 2018 года ЧВК "Вагнер" начали участвовать в боевых действиях на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Его поддерживает РФ, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Другую сторону поддерживает ООН, страны Запада, а также Иран, Турция и Катар.

Напомним, 29 июня в СМИ написали, что Минобороны РФ не может заменить ЧВК "Вагнер" в Африке, потому что ситуация станет только хуже.

27 июня аналитики назвали задачу ЧВК "Вагнер" в Африке — учить убивать и пытать военных в ЦАР.