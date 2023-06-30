"Выжигаем россиян": в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях

Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.

На Таврическом направлении украинские войска успешно выбивают российские войска с позиций. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что в течение суток Силы обороны выполнили 1130 огневых задач. Это касается ракетных войск и артиллерии.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожено 13 единиц ВВТ. В частности, 2 танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА "Supercam" и др.

"Армия работает. Слава Украине!", — заявил он.

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 июня сообщили, что продолжаются наступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Частичный успех отмечен на направлениях Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретоватое. Украинские подразделения закрепляются на соответствующих рубежах, а враг несет серьезные потери.

На направлении Приволье — Железнянское украинские защитники также достигли определенного успеха. Сложная ситуация остается на востоке, ведь в районе Бахмута, несмотря на значительное давление ВСУ, российские захватчики пытаются удержать захваченные территории и пока не готовы отступать.

Напомним, 27 июня в Силах обороны юга Украины анонсировали положительные новости с фронта. Подрыв плотины Каховской ГЭС не помог россиянам замедлить украинских военных. На юге ВСУ продвигаются на всех направлениях. Российские захватчики, по словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, осознают сложную ситуацию и недовольны результатами техногенной катастрофы, которую вызвали, поскольку наступление Вооруженных сил Украины не способны удержать.