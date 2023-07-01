"Жесточайшая инициатива": Беларусь никогда не применит ядерное оружие, – Лукашенко (видео)

По словам Александра Лукашенко, пока ядерное оружие находится на территории Беларуси, туда "не ступит нога врага". Политик заявил, что лично инициировал переброску вооружений из РФ.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Республике Беларусь никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от Российской Федерации. Об этом он сказал во время выступления ко Дню независимости Беларуси 30 июня, пишет БелТА.

Белорусский политик утверждает, что лично инициировал переброску российского ядерного оружия. По его словам, если "враги" говорят, что ядерное оружие – это плохо, значит нужно "сделать наоборот".

"Это была моя жесточайшая инициатива", — сказал Лукашенко.

Как отмечает Александр Лукашенко, со временем он все больше убеждается, что часть ядерного арсенала РФ должна лежать в "надежном месте" на территории его страны.

"И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", — заявил политик.

Напомним, что 30 сентября Александр Лукашенко заявил, что знает точные координаты "центров принятия решений". Эти координаты уже перенесены на военные карты республики.

Ранее, 27 июня, Александр Лукашенко сказал, что перед Минобороны и КГБ Белоруси поставлена задача определить алгоритм применения тактического ядерного оружия на случай внешней агрессии.

Мы также сообщали о том, что 29 июня аналитики прокомментировали заявления Александра Лукашенко относительно ядерного оружия. Из слов диктатора следует, что он действительно якобы контролирует российское ядерное оружие, которое привезли в Беларусь.