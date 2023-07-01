Сотни человек под следствием: в РФ элиты очень боятся чисток после мятежа Пригожина, — WP

По словам журналистов, Кремлю нужны ответы о том, как ситуация вышла из-под контроля. В Москве паранойя по поводу того, что "вагнеровцев" поддерживали представители спецслужб.

Кремль в бешенстве пытается укрепить контроль и создать образ нормальности после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Российские элиты в страхе готовятся к расследованиям и чисткам со стороны лояльных кремлю спецслужб. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Сообщается что некоторые представители российской элиты бросились демонстрировать свою лояльность президенту Владимиру Путину. В Москве паранойя по поводу того, что Пригожина поддерживали представители спецслужб.

Аналитики и представители элиты заявили, что Кремлю нужны ответы о том, как ситуация вышла из-под контроля, особенно с учетом того, что некоторые российские власти заранее знали о планах "вагнеровцев".

"Однозначно будут вопросы ко всем в этой вертикали военных и спецслужб — кто сотрудничал с Пригожиным, сталкивался с Пригожиным, ухаживал за Пригожиным или проглядел, что он делал? Чья реакция была своевременной, а чья реакция несвоевременной?" — отметил российский журналист Константин Ремчуков.

Ремчуков сказал, что самый большой вопрос заключается в том, почему никто не отреагировал на все более истеричную публичную критику Пригожиным российского военного командования за несколько недель до восстания, которая явно нарушала жесткие российские законы, запрещающие дискредитацию военных.

Как рассказал изданию бизнесмен из Санкт-Петербурга, один из бывших соратников, близкий к Пригожину, "исчез на дне моря" в надежде, что никто не станет его допрашивать.

Связанный с Кремлем политический консультант Сергей Марков заявил, что расследование мятежа имеет далеко идущие последствия.

"Я уверен, что под следствием находятся как минимум несколько сотен человек. Цель — получить информацию о том, кто на самом деле участвовал или не участвовал", — сказал он.

Издание пишет, что Кремль пытается закрепить нарратив о том, что российское общество объединилось вокруг Путина. Но остаются вопросы о том, почему российский президент не смог контролировать ситуацию в преддверии мятежа. Его отказ общаться с Пригожиным, по-видимому, был одним из факторов.

Напомним, что Кремль спустил депутатам методички, как комментировать мятеж Пригожина. В методичке говорится, что во время мятежа россияне показали свое единство с президентом и армией, что сыграло важную роль в подавлении бунта.

Кроме того, Буданов считает, что удавшийся мятеж Пригожина разделил бы РФ на две части. По словам начальника ГУР, россияне бы увидели, что вся политическая элита сбежала и их некому защитить. Часть властей осела бы в Санкт-Петербурге, что привело бы к двум властям в стране и разделило ее.