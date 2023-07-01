Мятеж Пригожина: в США считают, что ЧВК "Вагнер" продолжит эксплуатировать африканские страны

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Количество террористических атак и насильственных преступлений только выросло после того, как "вагнеровцы" развернули в странах Африки.

Наемники ЧВК "Вагнер" продолжат проводить свои дестабилизирующие операции в африканских странах даже после мятежа их главы Евгения Пригожина. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Bloomberg.

По словам журналистов, после мятежа Пригожина открытым был вопрос о деятельность его наемников в Украине, странах Африки и Сирии. Однако в Штатах не фиксируют уменьшение деятельности "вагнеровцев" в мире.

Сообщается, что в Мали, где также присутствуют наемники, ситуация с безопасностью не улучшилась, хотя местный режим и тратил на нее миллионы долларов. Количество террористических атак и насильственных преступлений только выросло после того, как "вагнеровцы" развернули там свои базы в декабре 2020 года.

Издание пишет, что правительство США не единожды критиковало ЧВК "Вагнер" за ее дестабилизирующую и эксплуататорскую деятельность в Африке, где частная военизированная компания имеет многочисленные контракты на обеспечение безопасности во враждебных и нестабильных условиях. Высокопоставленные чиновники США предостерегли африканские страны от партнерства с российскими наемниками.

Напомним, что, как сообщалось 30 июня, у Байдена не могут определить, где сейчас Пригожин и ЧВК "Вагнер". По словам представителя Белого дома Джона Кирби, несколько истребителей "вагнеровцев" на данный момент находятся на территории Украины.

Кроме того, СМИ выяснили, что в Беларуси построен полевой лагерь для боевиков ЧВК "Вагнер". Лагерь для наемников разбит на месте нефункционирующей воинской части в Могилевской области. Его площадь 24 тысячи квадратных метров.