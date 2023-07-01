Ранены дети: ВС РФ накрыли огнем жилые кварталы Херсона

В результате вражеских обстрелов в Херсоне поврежден дом, а ранения получили подросток и девочка.

Российские оккупанты около 10 утра 1 июля обстреляли город Херсон — били по жилым кварталам. Об этом в сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

"Российская армия снова обстреляла Херсон. Ранены двое детей. Сегодня днем оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом", — написал Прокудин.

По его словам, в результате вражеского обстрела ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний подросток. Им оказали первую помощь и доставили в детскую областную больницу.

Других подробностей обстрела Александр Прокудин не сообщил.

30 июня Украина сообщила о подозрении трем лицам по фактам депортации и принудительного перемещения 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка. Среди подозреваемых — депутат Госдумы Федерального собрания РФ, начальник оккупационного "Департамента здравоохранения Херсонской области" и и.о. главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".

Ранее сообщалось, что в ВСУ назвали потери российских оккупантов на Херсонщине и Запорожье. Потери россиян убитыми и ранеными за 30 июня составили почти три роты. Уничтожено 13 единиц вражеской техники. Всего на Таврическом направлении Силы обороны Украины успешно выбивают российские войска с позиций.