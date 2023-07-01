"Четко и скоординированно": тролли Пригожина начали критиковать его накануне ссоры с МО РФ, – СМИ

По мнению администратора проекта "Ловушка повара", Пригожин потерял бот-ферму, как раз когда обострился его конфликт с Минобороны. Именно в то время тролли начали работать против него.

Сеть интернет-ботов, которая ранее выступала на стороне Евгения Пригожина, в мае и июне начала его критиковать. Об этом российскому медиа "Агентство" рассказали эксперты.

С начала мая текущего года около 13 тысяч бывших пригожинских ботов в сети VK перестали работать на своего создателя, заявил "Агентству" создатель проекта "Ловушка повара", который хранит свое имя в тайне.

Он добавил, что эти боты последние несколько лет "очевидно, работали на Пригожина, но теперь, очевидно, на него не работают, потому что четко и скоординировано пишут комментарии против него".

Эксперт пояснил, что проект "Ловушка повара" с конца 2019 года следит за активностью примерно 127 тысяч ботов в VK. В его поле зрения попадают сообщества, в которых была обнаружена активность фейковых аккаунтов.

"Я догадываюсь, что эту структуру (бот-ферму) у Пригожина просто забрали. Она как работала, так сейчас и работает, только сменила поведение и задачи", — сказал журналистам собеседник.

При этом, по его данным, сейчас в российской соцсети осталось лишь около 1400 аккаунтов, которые регулярно поддерживают главу ЧВК. До мая 2023 года их было около 15 тысяч, однако теперь их большая часть работает против него.

Издание отмечает, что аккаунты, которые до начала мая хвалили "повара Путина", дружно стали отзываться о нем негативно. Так, они заявляли, что Пригожин создает "бардак" и врет о "снарядном голоде".

Журналисты обратили внимание на то, что именно с конца апреля – начала мая резко обострился конфликт между Шойгу и главой ЧВК. Тогда Пригожин обвинил МО РФ в прекращении снабжения.

Специалист по интернет-троллям Даррен Линвилл

Американский специалист по интернет-троллям Даррен Линвилл обнаружил, что известные ему боты из Twitter не поддержали ЧВК "Вагнер" во время восстания.

"Аккаунты, за которыми мы наблюдаем в Twitter, были очень активны во время мятежа и страстно критиковали Пригожина", – подчеркнул он.

Команда Линвилла следит за активностью около двух сотен ботов, которые связывали с созданной Пригожиным "фабрикой троллей".

Доцент кафедры коммуникаций Университета Клемсона в Южной Каролине Даррен Линвилл является международно признанным экспертом в области криминалистики и мониторинга данных в социальных сетях. Он исследует профили и сообщения в социальных сетях, чтобы выявить недостоверное поведение, производимое фермами троллей, а также распространение ложной информации и дезинформации, предназначенные для убеждения общественности или государственных лидеров.

В 2020 году он стали партнером Комиссии по президентским дебатам, чтобы отслеживать разговоры в социальных сетях о дебатах и ​​​​помочь защитить выборы 2020 года. Кроме того, он работал с Twitter и Facebook, чтобы заблокировать сотни учетных записей в социальных сетях, которые они приписали целому ряду злоумышленников, включая российское "Агентство интернет-исследований".

Самым большим своим достижением Линвилл назвал понимание деятельности российских кампаний по дезинформации в социальных сетях. "Мы смогли использовать Центр прослушивания социальных сетей Клемсона, чтобы загрузить три миллиона твитов с известных российских учетных записей, пытающихся еще больше разделить американцев по идеологическим признакам", — написал он.

Фабрика троллей Пригожина

В 2018 году власти США обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года созданное Пригожиным "Агентство интернет-исследований", которое еще называли "фабрикой троллей". Тогда же Вашингтон ввел санкции в отношении этой организации и самого бизнесмена.

Тролли "фабрики" создавали фейковые аккаунты в соцсетях и писали от их имени комментарии. В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера говорилось, что эта организация начала активно работать в стране еще в 2014 году. Сам Пригожин признал свою причастность к созданию бот-фермы только в 2023 году.

Также стало известно, что помимо американских выборов, пригожинские тролли активно травили российских критиков Путина. Например, они заявляли о причастности оппозиции к убийству Бориса Немцова и организовали травлю соратницы Алексея Навального Любови Соболь, пишут журналисты.

На базе "фабрики троллей" бизнесмен создал медиа-империю – холдинг "Патриот", который 30 июня объявил о прекращении работы.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Уганде заметили российский военный самолет, который обслуживает потребности ЧВК "Вагнер". Воздушное судно АН-124 принадлежит 224-му летному отряду Минобороны России. По данным проекта Gulagu.net, в него загружали один из истребителей Су.

В этот же день представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" продолжит проводить свои операции в африканских странах даже после мятежа Евгения Пригожина.