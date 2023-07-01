Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам, рамочное соглашение между Германией, Францией, США и Великобританией уже почти готово.

Немецкие журналисты отмечают, что долгожданное соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано еще до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание FAZ.

Речь идет о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после завершения войны с РФ.

Каждая страна-участница Альянса будет подписывать с официальным Киевом отдельное соглашение. Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении военных. Это поможет Украине защищаться без прямого вмешательства стран-участниц Альянса.

Согласно сообщению, соответствующее рамочное соглашение с Германией, Францией, Великобританией и США уже почти готово.

Что говорит Зеленский?

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, говоря о НАТО, заявил, что Украина не собирается идти на компромиссы, которые касаются территориальной целостности, даже если это позволит сразу стать полноценным членом Альянса.

По словам президента, официальный Киев ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в средине июля, прозвучит приглашение Украины в Альянс. Это были бы четкие гарантии того, что Запад продолжит борьбу с российской агрессией.

"Мы не соглашаемся на любые гарантии безопасности, если нам предлагают это как альтернативу союзу безопасности. Мы говорим, что эти гарантии важно иметь, пока мы не являемся членами НАТО", — отметил Владимир Зеленский.

А членство в Североатлантическом альянсе могло бы стать четким сигналом для президента России Владимира Путина о том, что мир не боится агрессии со стороны РФ и готов бороться с несправедливостью. Кремль был бы поставлен на место.

МИД Украины призвал не повторять ошибки Меркель

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег Германию от попыток помешать вступлению Украины в НАТО. Кулеба призвал не повторять ошибку бывшего канцлера Ангелы Меркель, которую она допустила в Бухаресте в 2008 году.

"Тогда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО", — заявил Кулеба. По его мнению, Меркель буквально открыла дверь вторжению ВС РФ в Грузию и незаконной аннексии Крыма.