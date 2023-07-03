"Хочет быстрых побед": Путин может приказать взорвать Запорожскую АЭС, — Times

Глава Кремля стремится к быстрым победам, поэтому рассчитывает на решения, которые помогут изменить ситуацию на фронте и повлияют на мнение массы россиян внутри Российской Федерации.

Российский президент Владимир Путин способен приказать своим войскам взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы попытаться укрепить на политической арене свои позиции, которые пошатнулись в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" и негативными результатами войны в Украине. Об этом информирует Times.

Журналисты британского издания отметили, что главе Кремля как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах глубинного электората и своих сторонников. Значительная часть из них считает, что боевые действия считает "огромной стратегической ошибкой" для России. Недавняя попытка мятежа, по мнению издания, тоже может подтолкнуть кремлевского вождя к каким-то радикальным шагам.

"Это опасный момент для путинского режима. А значит, момент повышенной опасности для региона", — говорится в сообщении.

Война в Украине, которой фактически руководят начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу, потерпела позорное фиаско. ВСУ постепенно отбрасывали российские захватнические войска. Единственной победой РФ издание назвало продвижение в Бахмуте, которое оказалось и сейчас перед угрозой. Этот наступательный успех достигнут только благодаря вмешательству наемников "Вагнера", и только после более десяти месяцев боев, которые повлекли огромные расходы с обеих сторон.

"Путин может поддаться соблазну повысить уровень эскалации войны, надеясь на быстрые победы", — рассуждает Times.

Угроза теракта на ЗАЭС: Буданов назвал вероятный сценарий

Россия технически уже подготовилась для организации техногенной катастрофы на территории Запорожской АЭС. Руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The War Zone. По его словам, россияне полностью провели необходимые действия и готовы к подрыву Запорожской АЭС.

"Часть станции, если примут решение, скорее всего, взорвут", — заявил он.

Он обратил внимание на то, что на территории объекта есть искусственный водоем. Он обеспечивает охлаждение, поскольку в зоне боевых действий поисково-спасательные работы невозможны.

Президент Владимир Зеленский оценил вероятность дистанционного подрыва ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский также категорически высказался относительно возможности подрыва Запорожской АЭС. Он считает, если Россию заставят деоккупировать Запорожскую АЭС, то в момент передачи представители МАГАТЭ должны провести тщательное обследование всей станции, чтобы исключить возможность ее дистанционного подрыва.

"Мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами, чтобы потом у них был шанс", — заявил руководитель государства.

Он в интервью испанским СМИ отметил, что на станции около 500 российских боевиков. Наличие на АЭС оружия и минирования создает очевидную опасную ситуацию.

Напомним, 27 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина готовится к теракту россиян на ЗАЭС. По его словам, взрыв на Запорожской АЭС приведет к катастрофе, которая непосредственно коснется нескольких областей. Уже проработан вопрос вывоза людей из зон радиусом 30 и 50 км.