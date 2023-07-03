Атака беспилотников на Сумы: россияне повредили здание СБУ в городе, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина пока имеет достаточного количества установок ПВО, чтобы защищать свою территорию полностью.

Российские оккупанты 3 июля ударили по городу Сумы иранскими дронами Shahed. В результате атаке подвергся не только жилой дом с мирными жителями, но и здание Службы безопасности Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам.

Глава государства отметил, что у Украины пока нет достаточного количества установок ПВО, чтобы защищать свою территорию полностью, а россияне этим активно пользуются.

"Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов ранены, есть погибшие", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что ему докладывал командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук. Говорили об усилении украинских сил ПВО, чтобы они могли защитить всю территорию Украины, а в перспективе — стать авангардом и основой для создания европейского воздушного щита.

"Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", — сказал Зеленский.

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"Я благодарю за каждую сбитую вами цель, воины! Уже более 3000 таких целей сбито: более 180 самолетов, более 130 вертолетов, около 40 баллистических и более 1000 крылатых российских ракет, более 1600 беспилотников разных типов", — сказал глава государства.

Он отметил, что каждая сбитая цель – это спасенные жизни украинцев.

Отметим, что 3 июля российские оккупанты атаковали Сумы. Мэр областного центра Александр Лысенко подтвердил, что в Сумах активно работают системы ПВО и призвал граждан оставаться в укрытиях.

После этого, в Офисе президента заявили, что оккупанты применили ударные дроны против мирного населения. В результате один человек погиб. Один из вражеских ударных беспилотников попал в жилое 5-этажное здание.

Затем местные власти заявили, что количество погибших в Сумах после атаки российских оккупантов увеличилась до двух человек. Кроме того, по информации пресс-службы местной ОВА, два человека находятся в реанимации, а еще столько же получили ранения среднего уровня тяжести.