"График начинает сдвигаться": Кулеба высказался о сроках начала учений на F-16 (видео)

По словам Дмитрия Кулебы, Украина работает со всеми причастными сторонами и со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить процесс начала обучение летчиков на истребителях F-16.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "одна из стран" обещала начать обучение украинских летчиков на истребителях F-16 еще в прошлом месяце, однако этого не произошло из-за ошибки в расчетах. Такое заявление министра прозвучало в эфире телемарафона.

Кулеба признался, что ранее был уверен в получении Украиной истребителей "в первые месяцы следующего года", учитывая то, что обучение на F-16 должны были начаться в июне.

"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться… Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", – отметил он.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в июне.

"Учения не начинались. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", – подытожил он.

Кулеба сообщил, что Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс. Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, которые необходимы для передачи самолетов.

"Серьезная очень работа, начинать ее надо было "еще вчера", но "не так случилось, как думалось", собственно президент Украины Владимир Зеленский на это и отреагировал", — добавил Кулеба.

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Напомним, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал дату обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Первые современные истребители от союзников могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, перед этим будут идти учения.