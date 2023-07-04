"Медленно продвигаемся": в CNN назвали проблемы для контрнаступления ВСУ на юге

Кроме минных полей, украинским войскам приходится прорывать линию обороны россиян под регулярными ударами артиллерии и авиации.

Минные поля на юге Украины настолько плотные, что войска, которые пытаются освободить временно оккупированную россиянами территорию, могут продвигаться лишь медленно. В разговоре с журналистами CNN старший сержант 47-й бригады ВСУ под псевдонимом "Легион".

Он рассказал, что не видел за годы своей службы столько взрывных устройств. Кроме минных полей, украинским войскам приходится идти вперед под регулярными ударами артиллерии и авиации.

Бои на юге сейчас похожи на то, "что было в Бахмуте в самый жаркий период". Захватнические войска знали, что именно в этих направлениях будут готовиться удары, поэтому подготовили оборону. "Легион" сказал, что в таких условиях считает действия украинской армии "достаточно успешными и эффективными".

"У них здесь есть артиллерия и авиация, регулярно работают и истребители, и вертолеты", — рассказал "Легион".

Издание отметило, что большое количество государств, которые поддерживают военные усилия Украины, борются с высокой инфляцией, ростом процентных ставок и медленным ростом. Их лидеры — некоторые из которых ожидают избирательные гонки в ближайшие полтора года — должны оправдать огромное количество ресурсов, которые они предоставили нашему государству, когда их собственные избиратели пытаются свести концы с концами. Это может стать тяжелым бременем, если нет большого успеха на поле боя.

Сейчас поддержка кажется непоколебимой. Многочисленные украинские и западные официальные лица признали, что контрнаступление пока не принесло значительных успехов, но большинство поспешили добавить, что медленный прогресс оправдан.

Напомним, в НАТО призвали не осуждать ВСУ за замедление контрнаступления. По словам адмирала Роба Бауэра, Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, что способствует замедлению контрнаступления ВСУ.