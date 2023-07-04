Забрасывают ВОГами и добивают: на Брянщине неизвестные партизаны охотятся на оккупантов (видео)

Российские оккупанты не могут спрятаться уже даже на территории России. Им "прилетает" с воздуха от неизвестных мстителей.

Российские захватчики потеряли сон и покой на территории Брянской области. Все из-за неизвестных "партизан", которые кошмарят их с воздуха. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в Брянской народной республике вблизи оборонительных сооружений Суровикина. Их сначала забросали ВОГами, а затем добили в момент попытки скрыться", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник, заряженный ВОГами, с воздуха целится по зданиям, в которых отсиживаются российские захватчики. С воздуха сбрасывается несколько боеприпасов сразу. После "шумовой дискотеки" российские оккупанты пытаются наброситься на пятки, но не всем из них это удается — их догоняют дополнительные ВОГи.

Напомним, что на Бахмутском направлении во время ротации россиян украинские пограничники устроили новоприбывшим боевое крещение с адским "добро пожаловать" из минометов и гранатометов. 8 российских воинов так и не успели повоевать на новой позиции.

Ранее сообщалось, что морпехи Вооруженных сил Украины в Запорожской области из противотанкового "Джавелина" сожгли дорогостоящий вертолет Ка-52. Отмечается, что это уже 309-й ликвидированный морпехами 36-й бригады российский вертолет.