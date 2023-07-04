"Шел максимально низко, потому что прятался от ПВО": как морпехи сбили "Джавелином" вражеский Ка-52

Молодой офицер, который "приземлил" российский "Аллигатор", показал себя как мастерский стрелок на Авдеевском направлении, рассказали в ВСУ. На его счету уже 5 единиц уничтоженной бронетехники врага.

Украинские защитники на Бердянском направлении сбили вражеский вертолет Ка-52. Для этого они использовали американский ПТРК "Javelin". Как это произошло, рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" 4 июля.

По его словам, российский вертолет сбил боец-морпех с позывным "Маяк". Вертолет шел на максимально низкой высоте, пытаясь обойти украинскую ПВО.

"Офицер расчета, заметив цель, навел из подручного американского ПТРК "Джавелин" и осуществил результативный пуск", — сообщил военный.

Ка-52 был сбит на Бердянском направлении 2 июля, но окончательную информацию смогли подтвердить 3 июля.

Валерий Шершень сообщил, что морпех "Маяк" является командиром мобильного подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Он уже успел показать себя на Авдеевском направлении. На его счету есть уже 5 сожженных единиц бронированной тяжелой техники ВС РФ.

Сбитый вертолет Ка-52 стал уже 309-м на счету морпехов 36-й бригады.

Напомним, что украинские "партизаны" начали уже атаковать российских захватчиков на территории Брянщины из ВОГов. Они целят по оборонительным сооружениям россиян на границах с Украиной.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов 4 июля было "фаер-шоу". Взрывалось в нескольких населенных пунктах.