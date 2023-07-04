"Работаем": Силы обороны выбили оккупантов с нескольких позиций и уничтожили пункт управления

Российские оккупанты потеряли "Грады", ЗРК, станцию РЭБ и пункт управления и почти 3 роты личного состава убитыми и ранеными.

Силы обороны выбили российских захватчиков с нескольких позиций на Таврическом оперативном направлении и уничтожили 3 десятка вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, украинские защитники имеют продвижение на этом участке фронта, а подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли точные удары по позициям и технике оккупантов. В траты врага убитыми и ранеными составили почти 3 роты. Также было уничтожено 36 единиц военной техники противника.

"2 танка, 9 ББМ, 2 пушки Д-30, 4 единицы БМ-21 "Град", 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", пушка 2С5 "Гиацинт-С", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", 2 САУ 2С3 "Акация", станция РЭБ и автомобильная техника. Работаем", — написал командующий.

Он добавил, что кроме техники ВСУ попали в два склада врага с БК и 1 пункт управления.

Напомним, что РСЗО M142 HIMARS уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и боеприпасы к ней, а также САУ 2С5 "Гиацинт-С" и РСЗО "Град". Вражескую технику "поймали" с воздуха украинские аэроразведчики, а артиллеристы испепелили ее точными ударами.

Напомним, что ВСУ на одном участке за сутки разбили 12 складов с БК россиян. Кроме складов у оккупантов пылало немало техники, в частности, вертолет, танки, ББМ, пушки, ЗРК и многое другое.