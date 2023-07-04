Фугасный снаряд: во время прощания с воином в Первомайском прогремел взрыв, есть раненые (фото)

В полиции Харьковщины сообщили, что в целом ранения получили 16 человек. Среди них — 7 детей, самому маленькому — один год. В то же время в городе планировалось прощание с павшим под Бахмутом Олегом Фадеенко под псевдонимом "Малыш".

На территории города Первомайский, который расположен в Харьковской области, около 13:35 прогремел взрыв. Об этом сообщил в Telegram 4 июля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В это же время в населенном пункте должна была состояться церемония прощания с Олегом Фадеенко с псевдонимом "Малыш", украинским защитником, который воевал в спецподразделении ГУР Kraken и погиб под Бахмутом как командир разведывательного взвода в составе 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр).

По предварительной информации ОВА, россияне во время обстрела применили фугасный снаряд. В результате атаки загорелись транспортные средства, которые были расположены рядом на парковке.

В полиции Харьковщины сообщили, что в целом ранения получили 16 человек. Среди них — 7 детей, самому маленькому — один год. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Повреждена многоэтажка. Зафиксированы возгорания автомобилей. Сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия, возбуждено уголовное производство. Работают представители следственно-оперативной группы и взрывотехники. Проводится осмотр места происшествия. Полиция проводит сбор вещественных доказательств.

Кто такой Олег Фадеенко "Малыш"

Взрыв произошел во время церемонии прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко с псевдонимом "Малыш". Как рассказал в Telegram командир спецподразделения ГУР Kraken Константин Немичев, мероприятие должно было начаться 4 июля в 13:00 в центральной части города. По словам Немичева, павший воин участвовал в боях в Донецкой области, провел большое количество успешных наступательных и диверсионных операций.

Вместе со своим коллективом Фадеенко с первых дней полномасштабного вторжения освобождал Харьковщину и защищал Харьков в составе спецподразделения Kraken. По данным Первомайского горсовета, Фадеенко входил в состав "Харьковской центурии", был командиром разведвзвода 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Фото: Немічев telegram

Напомним, 4 июля в боях под Кременной погиб 36-летний снайпер из Хмельницкой области Владимир Ткаченко. До полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина работал строителем, а затем был мобилизован в ряды ВСУ. У бойца остались двое маленьких дочерей.