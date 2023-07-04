Контрнаступление ВСУ будет развиваться по сценарию Херсонской операции, — эксперт

Полковник Петр Черник отметил, что в украинском обществе сложились определенные ложные нарративы, что нынешня операция должна быть молниеносной вроде Харьковской. Однако следует взять во внимание — противник сделал выводы.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году будет развиваться по сценарию Херсонской операции, который украинские бойцы провели осенью прошлого года. Однако от наступательных действий украинских защитников не следует ожидать молниеносности. Такое мнение 4 июля высказал военный аналитик полковник Петр Черник во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

Эксперт пояснил, что любая классическая наступательная военная операция имеет четыре стадии: начало, развитие успеха, закрепление успеха и завершение. На данном этапе ВСУ находятся на второй стадии и развивают успех, в особенности на Южном фронте Украины.

Черник подчеркнул, что в украинском обществе сложилось ложное представление о том, что контрнаступление ВСУ в 2023 году будет аналогичным Харьковской операции в сентябре прошлого года. Однако за это время противник сделал определенные выводы и выстроил так называемую "линию Суровикина" — классическую эшелонированную линию обороны по всем правилам военной науки отметил эксперт.

"Помним самое главное правило этой войны — неспешность. Человеческие потенциалы между нами и противником несоизмеримы. "Жуковщина" для нас неприемлема", — отметил Черник.

Эксперт убежден, что нынешнее контрнаступление имеет все признаки Херсонской операции, которая длилась более трех месяцев.

"Три месяца очень тяжелой работы. Логистическая петля полностью себя оправдала. Что это означает? Постоянное уничтожение боекомплекта, горюче-смазочных материалов и, особенно, артиллерии. Судя по показателям, уничтожение в июне 688 стволов — это что-то беспрецедентное", — акцентировал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня высказал уверенность в том, что контрнаступление украинской армии будет иметь успех. По его словам, события будут разворачиваться по сценарию осени прошлого года.