Оккупанты в Херсонской области тайно вакцинируются от холеры, – Генштаб ВСУ

По данным украинских военных, в Скадовске и Геническе наблюдается увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Во временно оккупированной части Херсонской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации осуществляется тайная вакцинация от холеры. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 5 июля.

Речь идет об оккупированных населенных пунктах Скадовск и Геническ. Сообщается, что по характеру протекания заболевание напоминает холеру.

"Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", — сообщает Генштаб.

Как отмечают украинские военные, оккупанты уже начали тайную вакцинацию от холеры. Прививки получают представители оккупационных властей и их ближайшее окружение.

Напомним, что 2 июля появилась информация о выявлении холерообразных бактерий на нескольких одесских пляжах. Холеру эти вибрионы вызвать неспособны, однако попав в организм человека, они становятся возбудителями острых кишечных расстройств.

По данным в движения "Атеш" от 17 июня, в Крыму и на оккупированной территории Херсонской области российские солдаты страдают от эпидемии холеры. Сообщалось, что в военные госпитали ежедневно поступает большое количество солдат ВС РФ.

Ранее, 16 июня, стало известно, что во временно оккупированном Крыму зарегистрирован первый случай инфекционного заболевания после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами.