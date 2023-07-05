Подрыв Запорожской АЭС: эксперт озвучил 2 негативных сценария для Украины

В Центре исследований энергетики считают, что реактор на Запорожской АЭС не может взорваться, если его не взорвать умышленно, а для этого надо потратить большое количество взрывчатых веществ, которое на ЗАЭС пока не завезено.

Ситуация с Запорожской АЭС напрямую на энергетике не отразится, потому что станция не работала и не будет работать, а в случае диверсии на ЗАЭС для Украины есть два негативных сценария. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Теоретически есть два больших негативных сценария. Конструкция реакторов с учетом модернизаций, после Фукусимы, после того, что было сделано, не взорвется. Реактор могут специально взорвать. Само оно точно не взорвется. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую плотину. Это надо потратить огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, огромное количество взрывчатки — сложный процесс", — говорит Харченко.

Он добавил, что не слышал никакой информации о том, что соответствующее количество взрывчатых веществ завезено на ЗАЭС, и этот сценарий не стоит рассматривать.

"Я боюсь другого сценария, что московский режим пойдет по сценарию "Не будет наше — не будет ничье". То есть они просто уничтожат возможность восстановить работу станции, они уничтожат возможность восстановить работу реакторов — это они могут сделать", — говорит директор Центра исследований энергетики.

По его словам, оккупанты в течение последних 3 недель выезжают со станции, а персонал "Росатома" фактически выведен.

"То, что они могут уничтожить для нас возможность использовать станцию, — это тоже правда. Военные наши продвигаются. Да, россияне будут оттуда изгнаны, это 100%. Нет других сценариев. Это не похоже на ротацию, они другим путем ее проводили. Сейчас похоже, что они постепенно смиряются с тем, что потеряют эту часть украинской территории, и именно Запорожская атомная меня наводит эту на мысль", — говорит Александр Харченко.

Он отметил, что худшим сценарием может стать только фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов, выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

"Если этот выброс будет массированный и мощно спланированный, то в принципе там где-то от Приуралья до Пиренеев абсолютно все почувствуют. 100% Россия будет накрыта до Урала, это без вопросов. Если вскроют крышки реакторов, если взорвут всю эту махину — 6 штук, то, поверьте мне, будет глубоко по барабану, в какую сторону ветер. По меньшей мере на территории всей Европы и Азии до Урала глубоко будет по барабану, куда ветер дует. Вы же меня спросили о худшем сценарии. Я не думаю, что есть настолько, извините, но сумасшедшие (хочется другое слово применить просто) люди, чтобы такое сделать. Я в это не верю, у них должен быть какой-то инстинкт самосохранения. Они на Каховке умудрились тех, кто собственно взрывал, частично утопить", — сказал Харченко.

Напомним, что американские аналитики ISW считают, что угрозы оккупантов, относительно Запорожской АЭС, могут быть частью более широкой информационной операции России.