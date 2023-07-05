Называла оккупантов "нашими": в Черкасской области будут судить судью, которая оправдывала агрессию РФ (фото)

Руководительница суда в общении с друзьями и коллегами называла захваченные Россией территории "освобожденными" и ездила в оккупированный Крым встречать новый, 2023-й год.

В Черкасской области руководительница районного суда оправдывала российскую агрессию против Украины. Ей вручили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что с начала полномасштабной войны судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала оккупацию части территории Украины. Она называла эти территории "освобожденными", а оккупантов называла "нашими". Также женщина признавала оккупированный Крым российским и ездила на полуостров встречать новый 2023-й год.

Судья называла войну, которую затеяла РФ, "мотивированным, выраженным стратегической важностью Крыма шагом". Также она обвиняла ВСУ в агрессии против мирных жителей.

Судья отмечала, что Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские, ВСУ используют население, как "живой щит" и отрицала похищение украинских детей.

"Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества", — сообщили в ГБР.

Напомним, что будут судить заместителя командира воинской части, который требовал взятку от жены погибшего нацгвардейца в размере 150 тысяч гривен за содействие выплате денежной помощи.

Ранее сообщалось, что ГБР задержало бывшего нардепа от "Партии регионов". Речь идет об экс-нардепе 3-го и 4-го созыва Григории Дашутине и его концерне NICMAS.