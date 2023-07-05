Тротиловые танки: ВС РФ отправили в Украину большую партию Т-54/55, — СМИ (видео)

Российская армия намерена использовать танки-камикадзе, которые нашпигованы тротилом и авиационными бомбами. По мнению экспертов, таким образом россияне хотят превратить "старое железо" в эффективную и разрушительную бомбу.

В сети появились кадры из Воронежской области РФ, по которой движется эшелон с танками Т-54/55 предположительно в сторону Украины. Обозреватели издания Bulgarian Military в связи с этим опубликовали 5 июля материал, где высказали мнение, что россияне сняли с хранения и отправили большую партию старой техники, чтобы использовать их в качестве танков-камикадзе.

Обозреватели пишут, что в России очень большое количество этих танков — по неофициальной информации, на российских складах находится до 70 000 танков Т-54/Т-55. Помимо тех, что достались в наследство от Советского Союза после падения "железного занавеса", в России есть партии из бывшей Чехословацкой Республики, из Польши, а также некоторое количество, возвращенное в течение многих лет из Китая.

Авторы публикации отметили, что российские военные, очевидно, нашли способ сделать танки Т-54/Т-55, поставляемые в Украину, гораздо более эффективными и смертоносными. В середине июня в сети появилось видео, демонстрирующее разрушительную идею применения танков-камикадзе.

Предположительно, оккупанты начинили танк тротилом и авиационными бомбами ФАБ-100 и отправили на позиции украинских бойцов. И хотя на подступах танк-камикадзе был подбит, ударная волна в результате детонации взрывчатки была настолько сильна, что ее очень хорошо видно на записанном видео.

"Атака была неудачной, но она показывает, что российская армия намерена использовать именно такую тактику против своего украинского противника — "старое железо" превратилось в эффективную и разрушительную бомбу", — считают обозреватели.

Также в материале сказано, что взрыв такого нашпигованного тротилом танка может иметь разрушающий эффект в радиусе до 500 метров. Взрывная волна будет настолько мощной, что она нанесет значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, и любой человек в этом районе, вероятно, получит смертельные травмы.

В то же время, применение такой тактики зависит от наличия у россиян тротила и авиабомб, поэтому какое количество таких танков-камикадзе могут отправить в бой оккупанты пока неизвестно.

Ранее мы писали, что россияне могут применять на боле боя танки-камикадзе, которые будут иметь дистанционное управление. Такие разработки велись еще в советскую эпоху, поэтому оккупанты могут вспомнить об этих наработках и внедрить с учетом особенностей современного боя.