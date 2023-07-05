"Чтобы переломить ход войны": в Минобороны объяснили, зачем РФ нагнетает ситуацию с ЗАЭС

Анна Маляр рассказала, что запугивание террористическими действиями и их непосредственное совершение для РФ является инструментом достижения военных целей.

В Минобороны Украины не исключают, что Россия может устроить теракт на Запорожской АЭС и заявляют, что на этот случай в нескольких областях уже провели учения по преодолению последствий возможной диверсии. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в последнее время информационное пространство заполонили сообщения о вероятности террористического акта на ЗАЭС.

"Зачем Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории? Чтобы переломить ход войны в свою пользу. Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей. Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций", — написала она.

Анна Маляр отметила, что с целью минимизации потенциально возможных негативных последствий на Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

Напомним, что в Центре исследований энергетики рассматривают два негативных сценария для Украины в случае теракта на Запорожской АЭС. Худшим сценарием может стать только фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов и выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Ранее сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что угрозы оккупантов в отношении ЗАЭС могут быть частью более широкой информационной операции России.