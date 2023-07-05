"Вызывает тревогу": Россия вывела часть войск с ЗАЭС в течение последних дней, — Sky News

По данным издания, из-за риска российского теракта на ЗАЭС, начали выезжать из региона вокруг станции и гражданские.

В последние дни Российская Федерация начала выводить определенную часть своих вооруженных сил с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает издание Sky News.

Из-за возможного террористического акта со стороны Российской Федерации на ЗАЭС, жители региона начали покидать свои дома и уезжать из окружающей станцию территории.

"Усилению тревоги способствовали российские заявления в блогах о том, что украинцы планировали атаковать станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто является признаком того, что они сами собираются это сделать, как мы видели в случае с Каховской дамбой", — добавляет издание.

Помимо предупреждения президента Владимира Зеленского о возможной наличии взрывчатки на крыше Запорожской атомной электростанции, российский советник по ядерным вопросам заявил о предполагаемом "украинском нападении" ночью 5 июля.

"Это вызывает тревогу. Это привело к тому, что многие украинцы внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пересечении границы с Молдовой, которые тянутся на две мили, чего мы не видели уже несколько месяцев", — пишет Sky News.

Между тем источники издания отмечают, что часть российских войск была выведена с территории станции в последние дни.

Напомним, что в Центре исследований энергетики рассматривают два негативных сценария для Украины в случае теракта на Запорожской АЭС. Худшим сценарием может стать только фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов и выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Ранее сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что угрозы оккупантов в отношении ЗАЭС могут быть частью более широкой информационной операции России.