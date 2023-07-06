Российские системы РЭБ создают проблемы боеприпасам JDAM производства США: в чем причина

Западные эксперты отмечают, что россияне улучшают навыки постановки помех. Это отрицательно сказывается на точности JDAM, несмотря на то, что оружие неоднократно подвергалось модернизациям.

Специалисты Британского Королевского института объединенных служб (RUSI) в своем отчете сообщили, что российские системы радиоэлектронной борьбы снижают эффективность применения в Украине корректируемых боеприпасов JDAM несмотря на то, что оружие неоднократно модернизировалось для защиты от помех. Об этом 5 июля сообщили обозреватели Defence Mirror.

Эксперты отмечают, что российские военные улучшили навыки в области постановки помех для снижения точности данных боеприпасов. При этом системы РЭБ не могут полностью вывести из строя JDAM, однако ставят под угрозу ключевое преимущество данного вида вооружения — точность удара.

"В документах выражена обеспокоенность США тем, что российские помехи приводят к тому, что некоторые боеприпасы JDAM-ER не попадают в цель", — говорится в сообщении RUSI.

Эксперт института Томас Уитингтон в частности отметил, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют российские военные. По его словам, россияне задействовали примерно одну крупную систему РЭБ на 10 км фронта. Такое широкое покрытие создает серьезные препятствия для применения БПЛА и "умных" боеприпасов.

Российские комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель"

Помехи также могут влиять на производительность поставляемых США систем HIMARS. Уитингтон пояснил, что российские войска используют установленную на грузовике систему глушения Р-330Ж "Житель" против GPS и спутниковых сигналов с диапазоном волн от 100 МГц до 2 ГГц. Система может передавать сигналы помех мощностью 10 кВт, при этом дальность действия сигнала достигает 30 км.

"Сигналы американских спутников GPS, которые используют комплекты JDAM, передаются на волновых диапазонах от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц", — сказал он, указав, что оружие попадает в зону действия "глушилки".

Ранее журналисты CNN сообщали, что российские войска научились применять средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать с курса ракеты HIMARS, запускаемые бойцами ВСУ. Между тем украинские и американские специалисты обновляют программное обеспечение ракетных комплексов.