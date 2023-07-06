Уничтожили десятки единиц техники: в ВСУ сообщили об успехах во время контрнаступления на юге

За последние сутки было ликвидировано 47 единиц военной техники россиян, среди которых ЗРК "Бук" радиолокационный комплекс "Зоопарк", танки и пушки.

На Таврическом направлении украинские воины выполнили 1293 огневых задачи и ликвидировали почти три роты россиян. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", в Telegram сообщил подробности.

Сил обороны и в дальнейшем успешно продвигаются вперед и успешно уничтожают технику врага. Всего за последние сутки было ликвидировано 47 единиц военной техники россиян.

Тарнавский назвал перечень техники, которую удалось ликвидировать. По его словам, это зенитный ракетный комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станции РЭБ и автомобильная техника. Среди наиболее ценных образцов — 6 танков, 3 ББМ, 4 пушки Д-30, пушка 2С5 "Гиацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

"Двигаемся, выбиваем врага, возвращаем нашу землю", — отметил он.

Также российские захватчики остались без 5 складов с боеприпасами.

Ситуация на Запорожье и Херсонщине от Генштаба ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях, как говорится в отчете Генерального штаба, враг пытается сдержать наступление украинских войск. Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Гавриловки, Новодаровки, Антоновки, Змиевки, Антоновки (Херсонская область). Также на территории Херсонщины были осуществлены артиллерийские удары по более 40 населенным пунктам.

Силы обороны Украины продвигаются в направлениях Мелитополя и Бердянска. Наши войска закрепляют позиции, стреляют из артиллерии для поражения определенных вражеских целей и ведут контрбатарейный огонь.

На других направлениях также продолжаются интенсивные бои. Вблизи Бахмута украинские войска продвигаются на флангах и осуществляют штурмовые действия.

Напомним, Сергей Череватый, заместитель командующего Восточной группировки войск по стратегическим коммуникациям, оценил ситуацию в районе Бахмута. По его словам, Силы обороны и в дальнейшем удерживают инициативу. Проводятся соответствующие штурмовые действия, вытесняют врага на южном и северном флангах Бахмута.