Чешско-польский универсал: на украинском фронте засветился БТР OT-64 SKOT (видео)

Машина несмотря на возраст еще пригодна для выполнения различных военных операций, включая транспортировку войск, разведку и миссии поддержки.

Чешско-польский бронетранспортер OT-64 SKOT впервые был замечен на передовой, где сражаются бойцы Сил обороны. Фото, на котором украинские бойцы стоят на фоне БТР было опубликовано 5 июля на аккаунте Arslon Xudosi в Twitter.

В комментариях к фото обозреватели из Army Recognition пишут, что украинские силы активно ищут пути укрепления обороноспособности и OT-64 SKOT приходится кстати, поскольку его универсальность делает его пригодным для различных военных операций, включая транспортировку войск, разведку и миссии поддержки.

И хотя официальных заявлений от Чешской Республики или Польши относительно поставки этого типа машин в Украину не было, в феврале этого года стало известно, что такой БТР был приобретен волонтерами для бойцов теробороны.

Ветеран еще в строю

OT-64 SKOT — колесный амфибийный бронетранспортер, который был разработан и выпущен в начале 1960-х годов совместными усилиями Польши и тогда еще Чехословакии.

БТР имеет массу 14,5 т, и габариты: 7,44 м в длину, 2,55 м в ширину и 2,71 м в высоту. В нем может разместиться экипаж из двух человек и 18 пассажиров.

Машина оснащена броней толщиной от 6 до 13 мм, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия. Что касается вооружения, то ОТ-64 SKOT оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ и 14,5-мм пулеметом КПВ. Это оружие обеспечивает огневую мощь для поддержки десантных войск во время операций.

БТР OT-64 SKOT

На БТР установлен дизельный двигатель Tatra T-928-14 V-8 с воздушным охлаждением мощностью 177 л.с. Хотя эти показатели по современным меркам не впечатляют, однако машина способна разогнаться до 94 км в час по трассе и проплыть по воде со скоростью 9 км в час. 710 км автономного хода ОТ-64 SKOT позволяет машине выполнять длительные миссии без дозаправки.

БТР имеет впечатляющий послужной список — он был задействован во время индо-пакистанской войны 1971 года, войны в Западной Сахаре, ирано-иракской войны, операции "Голубая звезда" 1984 года и гражданской войны в Сирии.

"Благодаря своей универсальности, мобильности и способностям амфибии он стал популярным выбором для вооруженных сил, сталкивающихся с различными оперативными сценариями", — подытожили эксперты.

БТР ОТ-64 SKOT преодолевает водные препятствия

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине пакет вооружения со 130-ю единицами бронированной техники. В него войдут 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортеров, предположительно БТР Fuchs 1.