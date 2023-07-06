"Реальная угроза": РФ хочет перевести 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячего останова"

По информации представителей "Энергоатома", захватчики сознательно не выполняют требования украинского регулятора и создают аварийную ситуацию. Часть атомщиков покинула территорию станции.

Российские оккупанты планируют перевести один из энергоблоков на Запорожской атомной электростанции в состояние "горячего останова", что может повлечь за собой аварию. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" 6 июля.

По словам директора государственного предприятия Петра Котина, местное "руководство", которое временно контролирует станцию, уже издало специальное "распоряжение".

Учитывая подрыв Каховской ГЭС, который намеренно организовали российские оккупанты, водохранилище фактически обезвожено. Из-за этого при запуске большого количества энергоблоков одновременно может случиться авария, последствия которой трудно предугадать.

"При этом захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодную остановку". Следовательно, в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова" – на станции есть реальная угроза аварийной ситуации", — говорится в сообщении.

Отдельно директор "Энергоатома" заявил, что украинский персонал, который все полтора года оккупации продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность, никак не может повлиять на действия противника. Они вынуждены постоянно терпеть угрозы в свой адрес от вооруженных оккупантов.

Часть атомщиков Запорожской АЭС понимает последствия и не желает участвовать в преступлении Российской Федерации. Они сразу же покинули территорию станции.

"Такими действиями захватчики в очередной раз подвергают опасности весь мир", — подытожили в ведомстве.

Напомним, 6 июля сообщалось, что на реакторе Запорожской АЭС обнаружены неизвестные объекты, которые видно со спутниковых снимков. Ранее украинская сторона предупреждала о готовящейся россиянами провокации на ЗАЭС. В Генштабе писали, что объекты очень напоминают взрывные устройства.