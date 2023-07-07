Продвинулись на двух флангах, используя креатив: ВСУ имеют успехи под Бахмутом

В районе Бахмута россияне в течение суток потеряли убитыми и ранеными более 170 человек. ВСУ, несмотря на паритет в силах, держат инициативу и движутся вперед.

Силы обороны продвигаются в районе Бахмута и отражают массированные атаки россиян на Купянско-Лиманском направлении. Благодаря мотивации и креативности украинские защитники постепенно продвигаются вперед, максимально сохраняя живую силу и технику. Об этом в эфире телемарафона 7 июля рассказал представитель Восточной группировки сил Сергей Череватый.

Ситуация в районе Бахмута

По словам Сергея Череватого, Силы обороны продолжают давить на врага на этом участке фронта и продвигаться по северному и южному флангам.

"За последние сутки там пройдено более километра. Враг оказывает бешеное сопротивление. 318 раз бил по нам из ствольной реактивной артиллерии, совершил 3 авианалета. Всего произошло 7 боестолкновений, во время которых был уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, 5 взяты в плен. Уничтожено 2 вражеские БМП, БТР, БМД, 1 РСЗО "Град", 2 САУ "Гиацинт", 2 пушки, 2 станции РЭБ, 5 складов БК и противотанковый комплекс. У оккупантов бывают небольшие контратакующие действия, но в целом инициатива у нас. Мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в средствах и силе, у нас нет преимущества над ними", — сказал Череватый.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

Более напряженная ситуация на Лиман-Купянском направлении. Здесь враг сосредоточил мощные силы и пытается вытеснить Силы обороны.

За эти сутки ВС РФ совершили 6 атак, 578 раз обстреляли позиции Сил обороны из всех типов и калибров артиллерии. Зафиксировано 19 вражеских авианалетов. Во время отражения атак врага 35 оккупантов были уничтожены, 86 получили ранения, 2 взяты в плен. Уничтожены вражеская БМП, минометный расчет и 5 беспилотных летательных аппаратов.

"Оккупанты пытаются перехватить там инициативу, концентрируют достаточно мощные силы. К сожалению, врага еще много, у него много артилерии, но предыдущая группировка была разбита, а эта — не настолько хорошо подготовлена, слаженная и экипированная. У них отсутствует мотивация по сравнению с тем, которая есть у наших бойцов. Наша мотивация и креативность в боевых действиях позволяет нашим войскам на определенных участках удачно отражать вражеские атаки и наносить ущерб врагу, а на Бахмутском направлении идти вперед — очень размеренно, очень продуманно, максимально сохраняя живую силу и технику", — сказал спикер.

Напомним, что в Донецкой области российские оккупанты подтягивают резервы. Перемещение техники и движение захватчиков фиксируют в районе Мариуполя. Здесь количество оккупантов предварительно выросло на 7-10 тысяч.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Святослав Пискун заявил о безумных потерях в 47-й бригаде "Магура". В подразделении назвали заявления чушью и указали настоящее количество потерь.