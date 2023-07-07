Представители ANS напомнили, что 6 реакторов объекта были остановлены уже более десяти месяцев. Там считают, что даже худший сценарий не навредит гражданским.

Даже худший сценарий на Запорожской АЭС не угрожает населению радиацией. Об этом сообщили в Американском ядерном обществе (American Nuclear Society, ANS).

Специалисты считают, что даже худший сценарий развития событий не способен навредить гражданским. В ANS отметили, что эксперты тщательно проверяют информацию и моделируют ситуацию. "Худшие сценарии" включали умышленный подрыв реакторов и обстрел, контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Специалисты отметили, что такие варианты не способны предсказать ситуацию, которая приведет к радиационным последствиям для здоровья населения.

Американское ядерное общество напомнило, что 6 реакторов объекта были остановлены уже более десяти месяцев. Технология уже не может производить достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиологический выброс.

ЗАЭС, как пояснили в ANS, спроектирована таким образом, чтобы противостоять техногенным и природным угрозам. Широкие железобетонные защитные сооружения, созданные из армированной стали, выполняют функцию защиты активных зон реактора. Они предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды.

Если защитные конструкции будут нарушены, любой потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен непосредственной зоной, окружающей реакторы. В связи с этим, любое сравнение Запорожской АЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой" является неточным, поскольку "вводит в заблуждение".

Специалисты Американского ядерного общества считают, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ или IAEA) должны получить немедленный доступ к объекту. Россия не имеет права препятствовать международным экспертам.

Напомним, 6 июля в "Энергоатоме" россияне регулярно нарушают правила эксплуатации энергоблоков ЗАЭС. Среди основных аспектов — игнорирование планового графика техобслуживания систем безопасности, саботаж проведения капремонтов оборудования реакторного отделения и текущего ремонта оборудования.