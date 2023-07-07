США объявили о поставках Киеву кассетным бомб: генсек ООН Гуттериш против

По словам заместителя генсека ООН Фархана Хака, Антониу Гуттериш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, утвержденную 15 лет назад. Но ВСУ получат снаряды, в которых уровень неразорвавшихся бомб снижен с 40% до 3%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поддерживает применение кассетных боеприпасов, о передаче которых Украине США объявили в рамках нового пакета военной помощи. Об этом на брифинге в пятницу, 7 июля, рассказал заместитель генсека ООН Фархан Хак, передает CNN.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш против того, чтобы украинские и российские войска применяли кассетные боеприпасы. Однако Украина не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам, что дает право ВСУ на их применение.

"Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам (ККБ), которая, как вы знаете, была утверждена 15 лет тому назад, он хотел бы, чтобы страны соблюдали ее условия, — уточнил Хак. — Поэтому, конечно, он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов".

Конвенция по кассетным боеприпасам

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, накопление запасов, производство и передачу таких средств поражения.

Соглашение подготовили в мае 2008 года в Дублине, а подписали 3 декабря того же года в Осло. Официально документ вступил в действие 1 августа 2010-го, по прошествии полугода, с тех пор, как его ратифицировали в 30 странах. По состоянию на сентябрь 2013 года, конвенцию подписали 113 стран, и 84 ратифицировали.

Таким образом, применение кассетных боеприпасов запрещено более чем в 100 странах, из-за того, что такие снаряды разбрасывают "бомбы" на значительной территории, при этом части снарядов не разрываются и сохраняются длительное время на обстрелянной площади, как наземные мины. США и Украины нет в списке стран, подписавших конвенцию.

Напомним, что в кассетных боеприпасах, которые США поставят Украине, уровень неразорвавшихся бомб, по данным журналистов, снижен до 3%, тогда как в российских кассетных/вакуумных снарядах такой процент составляет порядка 40%.

Также сообщалось, что в дополнение к запрещенным боеприпасам США поставят Украине и новые гаубицы.