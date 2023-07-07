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Военный Фокус Российско-украинская война Украина получит кассетные боеприпасы от США

США объявили о поставках Киеву кассетным бомб: генсек ООН Гуттериш против

Фото: скрин видео | Обломки кассетных бомб

По словам заместителя генсека ООН Фархана Хака, Антониу Гуттериш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, утвержденную 15 лет назад. Но ВСУ получат снаряды, в которых уровень неразорвавшихся бомб снижен с 40% до 3%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не поддерживает применение кассетных боеприпасов, о передаче которых Украине США объявили в рамках нового пакета военной помощи. Об этом на брифинге в пятницу, 7 июля, рассказал заместитель генсека ООН Фархан Хак, передает CNN.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш против того, чтобы украинские и российские войска применяли кассетные боеприпасы. Однако Украина не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам, что дает право ВСУ на их применение.

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"Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам (ККБ), которая, как вы знаете, была утверждена 15 лет тому назад, он хотел бы, чтобы страны соблюдали ее условия, — уточнил Хак. — Поэтому, конечно, он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов".

Конвенция по кассетным боеприпасам

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, накопление запасов, производство и передачу таких средств поражения.

Соглашение подготовили в мае 2008 года в Дублине, а подписали 3 декабря того же года в Осло. Официально документ вступил в действие 1 августа 2010-го, по прошествии полугода, с тех пор, как его ратифицировали в 30 странах. По состоянию на сентябрь 2013 года, конвенцию подписали 113 стран, и 84 ратифицировали.

Таким образом, применение кассетных боеприпасов запрещено более чем в 100 странах, из-за того, что такие снаряды разбрасывают "бомбы" на значительной территории, при этом части снарядов не разрываются и сохраняются длительное время на обстрелянной площади, как наземные мины. США и Украины нет в списке стран, подписавших конвенцию.

Напомним, что в кассетных боеприпасах, которые США поставят Украине, уровень неразорвавшихся бомб, по данным журналистов, снижен до 3%, тогда как в российских кассетных/вакуумных снарядах такой процент составляет порядка 40%.

Также сообщалось, что в дополнение к запрещенным боеприпасам США поставят Украине и новые гаубицы.