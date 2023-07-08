Минирование ЗАЭС: ВС РФ установили в машинных залах мины направленного типа, — ГУР

По данным украинской разведки, российские войска используют на территории Запорожской АЭС минно-взрывные заграждения с управляемыми дистанционно и неуправляемыми противопехотными боеприпасами.

Российские оккупанты продолжают минировать территорию Запорожской атомной электростанции и ее объектов. Войска РФ свозят мины и взрывчатку. Об этом пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила в Telegram 8 июля.

"В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", — говорится в публикации.

Схема МВЗ ЗАЭС

Чем минируют ЗАЭС?

По данным украинской разведки, преимущественно используются мины направленного типа советской разработки, такие как:

МОН-50:

МОН-90;

МОН-100;

МОН-200.

МОН-100

Напомним, что, накануне, 7 июля, в ГУР обещали проверить сообщения о взрывчатке на ЗАЭС. По словам одного из руководителей ведомства Андрея Юсова, таким действиями российские войска явно не способствуют нормализации работы АЭС. ВС РФ могли установить на территории антенны, средства РЭБ, а также другие опасные предметы.

Ранее Фокус разбирался в том, кто и зачем планирует аварию на Запорожской АЭС. Глава ГУР Кирилл Буданов уверяет, что угроза спланированной аварии на Запорожской атомной станции постепенно уменьшается. Однако еще несколько дней тому назад власти всерьез готовились эвакуировать жителей и давали рекомендации относительно того, как действовать при взрыве.