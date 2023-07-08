Легион "Свобода России" анонсировал новый рейд на территорию РФ: когда это произойдет

По словам командира подразделения "Цезаря", вооруженное восстание Пригожина ослабило Путина, и ЛСР обязательно этим воспользуется.

Командир Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" заявил, что в августе планируется новый рейд на территорию России, а чтобы он был успешным, нужно оружие, а не слова. Об этом он рассказал в интервью The Guardian в Киеве, подчеркнув, что они не преминут извлечь выгоду из беспорядков в Кремле после мятежа Евгения Пригожина. Более точные сроки военный не называет.

"Примерно в следующем месяце будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертый и пятый. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", – отметил "Цезарь".

Легион, состоящий примерно из 200 российских военных добровольцев, проводил атаки в мае и начале июня. Он занял приграничные села возле Белгорода, вступил в перестрелку с ВС РФ и взял в плен 10 русских солдат. По словам Цезаря, двое полицейских были убиты.

По его словам, рейд в районе Шебекино был "локальной рейд-разведывательной операцией". Он даже паспорт приготовил, чтобы показать пограничникам, но те убежали.

Андронников не скрывает, что его бойцы могут эффективно действовать только при наличии украинской военной помощи, однако когда они пересекли границу, то решения принимали по ситуации и не зависели от указаний со стороны ВСУ. Та же техника, что на тот момент была у них, – изъята из российских запасов, захваченных в Украине.

Командир ЛСР опроверг заявления Кремля о больших потерях, назвав их "смешными и преувеличенными":

"Трупы нарядили в украинскую форму и показали по телевидению. Наши выглядят иначе. Все это было тупой ложью".

"Цезарь" рассказал журналистам, что восстание Пригожина ослабило Путина. Лидер наемников "Вагнера" изначально намеревался захватить и сместить министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего Валерия Герасимова.

Россиянин предположил, что Пригожин до сих пор избегал наказания за устроенный мятеж, потому что у него был компромат на Путина. "Я не уважаю Пригожина. У него и Путина одинаковые ценности. Пригожин более харизматичен и импонирует ультрапатриотам, которые хотят бороться до конца. Они думают, что более жесткие методы принесут им победу. Это нереально".

Максимилиан Андронников – бывший тренер по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга. Российские СМИ окрестили 49-летнего "Цезаря" экстремистом и нацистом. Прокуратура предъявила ему обвинения, в том числе в измене Родине.

Ранее Фокус писал, что Русский добровольческий корпус поддержал военный мятеж Пригожина.