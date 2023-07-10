ВСУ применили сразу две произведенные в Украине 155-мм САУ "Богдана" под Бахмутом (видео)

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко применяют обновленные САУ "Богдана" против ВС РФ в Донецкой области и говорят, что ожидают кассетные боеприпасы.

На Бахмутском направлении работают две из трех изготовленных в Украине современных самоходных пушек 2С22 "Богдана". Об этом информируют"Факты ICTV".

Бойцы рассказали, что оружие позволит эффективно уничтожать врага. Все же интенсивность выстрелов зависит от поставок союзниками, ведь в Украине нет в достаточном количестве снарядов калибра 155 мм.

"Ребята на передке ждут артиллерию. Мы будем работать, сколько нам надо будет", — отметил Дмитрий, командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Также военный прокомментировал и будущие поставки кассетных боеприпасов. По его словам, это позволит накрывать большую территорию, которую контролирует враг и выбивать его с позиций.

"Нам придется меньше использовать снарядов, если будет кассетный боеприпас", — заявил Дмитрий.

Обновленная САУ 2С22 "Богдана"

В "Украинском милитарном центре" проанализировали фото 2С22 "Богдана", которую показали в июне. В организации отметили, что зарядка снарядов в гаубице происходит вручную. О том, что обновленная версия артиллерийской системы проходит испытания в войске, стало известно в июне. 2С22 "Богдана" — это первая гаубица калибра 155 мм, разработанная украинскими специалистами. Работу над ней начали еще в 2016 году. Артиллерийская часть обновленного варианта "Богданы" визуально не претерпела значительных конструктивных изменений.

Напомним, в конце июня украинскую 155-мм самоходную артустановку "Богдана" видели на вооружении 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. В Defense Express обращают внимание, что военные показали именно версию артустановки на шасси КрАЗ. Эта боевая машина изготовлена еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако не исключено, что это уже серийный образец обновленной "Богданы".