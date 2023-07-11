Конец "Триумфу": бойцы ВСУ вывели из строя российский ЗРК С-400 (фото)

Точный ракетны удар системы HIMARS уничтожил многофункциональный радар 92Н6A и пусковую установку "Триумфа". По мнению экспертов, РЛС такого класса являются очень ценной боевой единицей, потерю которой сложно компенсировать.

Бойцы Сил обороны вывели из строя батарею российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" , уничтожив ключевую технику с помощью артиллерии, а именно — самоходную пусковую установку 5П85СМ2-1 и многофункциональный радар 92Н6A. Фото уничтоженной вражеской техники 10 июля были опубликованы в социальных сетях.

Авторы фотографий не уточнили место, где российские захватчики потеряли ценное вооружение.

"Уничтоженные российские РЛС 92Н6Е и пусковая установка 5П85СМ2-01 комплекса С-400 "Триумф" где-то на фронте", — написано в комментарии.

Обозреватели "Милитарного" отметили, что по сообщениям российских источников, комплекс бьл поражен точным ракетным ударом РСЗО HIMARS.

Многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е является ключевым компонентом комплекса С-400. Он обеспечивает обнаружение целей, взятие их на сопровождение и наведение зенитных ракет, при этом происходит автоматическая оценка результата стрельбы. Станция способна до 100 целей и сопровождать до 6 целей одновременно на расстоянии до 400 км и высоте до 30 км.

Фото: Telegram

"Поражение 92Н6Е является ключевым эпизодом, ведь ее уничтожение выводит из строя всю батарею. Радиолокационные станции такого класса являются очень ценной боевой единицей, потерю которой сложно компенсировать", — подчеркнули обозреватели.

Также украинским военным удалось уничтожить пусковую установку 5П85СМ2-1. Судя по фото, техника не находилась в состоянии боеготовности, поскольку пусковые контейнеры находились в положении при транспортировке. Эксперты предположили, что, вероятно, комплекс удалось перехватить в тот момент, когда он готовился занять позицию.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки средства украинской ПВО уничтожили 26 беспилотников Shahed. По информации пресс-службы ВВС Украины, всего противник выпустил по Украине 28 БПЛА Shahed-136/131.