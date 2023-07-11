"Специфический треугольник": Пристайко назвал государства, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности (видео)

В течение периода, когда наше государство не является членом НАТО Великобритания готова предоставить гарантии безопасности. К инициативе может присоединиться и Польша.

Украина, Великобритания и Польша уже давно ведут переговоры в "специфическом треугольнике". Об этом сообщил в эфире телемарафона Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он отметил, что британские власти осознают, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Лучший вариант это НАТО.

По его словам, в течение периода, когда наше государство не является членом Альянса Великобритания готова предоставить гарантии безопасности. В может быть и не в одностороннем порядке, а с кем-то из своих партнеров.

"Одним из таких близких партнеров является Польша", — отметил Пристайко.

смотреть с 4-й минуты

Дипломат отметил, что Украина вместе с Великобританией и Польшей уже длительное время ведут переговоры в "своеобразном треугольнике". Представители государств обсуждают, каким образом будут предоставлять гарантии безопасности на момент, пока Украина еще не является членом Альянса.

Посол Украины в Великобритании, что был создан фонд, который объединяет десять стран. За его счет и покупаются снаряды и вооружение, которое помогает Украине в защите от агрессии России. Это практическая часть помощи, которая позволяет защищать украинцам себя прямо сейчас.

"Британия осознает, что Украина должна иметь зонтик безопасности", — сообщил дипломат.

Напомним, 11 июля агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщило, что коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе. Тренировки будут проходить в августе в Дании, а учебный центр для дальнейшей подготовки пилотов создадут в Румынии.

В конце июня стало известно, что Великобритания и США выделили 4,3 млрд долларов на помощь Украине. Сумма средств, которые будут предоставлены Украине в течение следующих трех лет, составляет 3 миллиарда гривен.