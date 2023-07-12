Продолжают наступление: в ВСУ сообщили об успехе на 2 направлениях в районе Бахмута
На Бахмутском направлении Силы обороны наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении ВСУ провели успешные контрнаступательные действия на двух участках фронта. Об этом в Military Centre 12 июля сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
По его словам, украинские войска имеют успех в наступлении севернее и южнее города Бахмут.
"На направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка Силы обороны Украины имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.
Он добавил, что ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", — сообщил Андрей Ковалев.
В Генштабе ВСУ 12 июля сообщили, что враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ разбила подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ под Бахмутом и захватила в плен 10 россиян. Бойцы освободили более километра территории, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города.
Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ заметили "кадыровцев". Те пробыли на передовой недолго, получили "люлей" от ВСУ, обратились и уехали.