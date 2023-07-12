Продолжают наступление: в ВСУ сообщили об успехе на 2 направлениях в районе Бахмута

На Бахмутском направлении Силы обороны наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении ВСУ провели успешные контрнаступательные действия на двух участках фронта. Об этом в Military Centre 12 июля сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, украинские войска имеют успех в наступлении севернее и южнее города Бахмут.

"На направлениях Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка Силы обороны Украины имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Он добавил, что ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", — сообщил Андрей Ковалев.

В Генштабе ВСУ 12 июля сообщили, что враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Напомним, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ разбила подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ под Бахмутом и захватила в плен 10 россиян. Бойцы освободили более километра территории, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ заметили "кадыровцев". Те пробыли на передовой недолго, получили "люлей" от ВСУ, обратились и уехали.