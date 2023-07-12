Враг несет колоссальные потери: ВСУ перехватили инициативу на Бердянском направлении

Противник потерял на данном участке фронта 68 бойцов убитыми, 156 получили ранения, четыре солдата попали в плен. Кроме того за сутки были уничтожены 22 единицы вооружения и техники ВС РФ.

Силы обороны Украины уничтожает боевой потенциал российских войск на южных участках фронта. Как заявил 12 июля в эфире телемарафона спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, бойцы ВСУ целиком и полностью обладают инициативой на Бердянском направлении.

"Мы действуем так, как считаем нужным, поскольку инициатива целиком и полностью на нашей стороне", — подчеркнул Шершень.

Он добавил, что враг на данном участке несет колоссальные потери. За прошедшие сутки на Таврическом направлении ликвидировали 68 оккупантов, 156 получили ранения, четырех солдат взяли в плен, Также украинские защитники уничтожили 22 единицы вооружения и техники, отметил Шершень.

По его словам, бойцы ВСУ за минувшие сутки продолжали выполнять огневые задачи, нанося ракетные и артиллерийские удары. В частности, ракетные войска ВСУ нанесли по местам дислокации противника 10 ракетных ударов.

Обстановка на юге Украины. Источник: deepstatemap.live

"Использовано 22 единиц боеприпасов. При этом целями были определены районы сосредоточения личного состава, огневые позиции БМ-21 "Град", станция РЭБ "Борисоглебск", били по позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" и т.д." — сказал Шершень.

Напомним, украинские вооруженные силы провели успешные контрнаступательные действия на двух участках фронта на флангах под Бахмутом. Как сообщили 12 июля в Генштабе ВСУ, наши бойцы имели успех в районах населенных пунктов Белая Гора — Андреевка и Белая Гора — Курдюмовка