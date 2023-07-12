На Херсонщине российские военные на танке влетели в столб и сбежали, — ГПСУ (видео)

Российские оккупанты на бронированной технике сравняли заградительный забор, слетели с дороги и столкнулись со столбом.

На одном из участков фронта российские оккупанты угробили свой танк. Они попали на нем в ДТП. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На опубликованных кадрах видно, как российские оккупанты на танке едут по переправе. В какой-то момент к ним "подкрался" дрон пограничников и нанес удар по бронированной технике. Удар не повредил танк, но напугал оккупантов. Те развернули его и помчались в другую сторону.

Водитель танка не справился с управлением, и танк, сбивая на пути дорожные столбы. Далее танк со всего разгона влетел в столб. Российские танкисты выбрались из танка и удрали в неизвестном направлении.

Далее пограничники таки уничтожили вражеский танк, попав в него с дрона.

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области украинские пограничники провели 10-часовой бой с ВС РФ и ликвидировали три десятка вражеских пехотинцев. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по силам обороны авиационные удары и даже забросали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении российские оккупанты проводят ротацию своих подразделений. На одном из участков фронта украинские пограничники устроили оккупантам "адское "добро пожаловать".