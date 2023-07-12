Белгородская область под обстрелом: разрушена ЛЭП, в поселках нет света

По сообщению российских СМИ, под минометный огонь попали пять населенных пунктов Демидовка, Репяховка, Старолесье, Прилесье и Гафовка. В последнем пропало электричество.

Несколько населенных пунктов Белгородской области РФ 12 июля оказались под обстрелом. Российские паблики пишут, что под удар попали сразу пять населенных пунктов Краснояружского района — Демидовка, Репяховка, Старолесье, Графовка и поселок Прилесье.

Российские СМИ традиционно обвиняют в обстрелах Вооруженные силы Украины.

"ВСУ начали массированный минометный обстрел Белгородской области. По нашей информации, под ударами сразу пять населенных пунктов Краснояружского района", — пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается что в результате обстрелов один из снарядов точно попал в линию электропередач, из-за чего без электричества осталось село Графовка.

Отметим, что все населенные пункты являются приграничными и расположены вдоль границ с Сумской областью Украины.

Местные каналы также сообщают об обстрелах.

"Примерно 20 минут назад жителям села Графовка Краснояружского района поступали СМС оповещения от РСЧС об обстреле", — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не прокомментировал ситуацию в этих населенных пунктах. Также на момент публикации нет комментариев других официальных лиц РФ. Однако по сообщения Гладкова, по Краснояружском районе были нанесены удары еще 11 июля.

"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье. Противник выпустил 3 артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений", — написал губернатор в Telegram.

Напомним, в последний раз об обстреле Белгородской области сообщалось 8 июля. Губернатор области Вячеслав Гладков написал, что ВСУ якобы обстреляли населенный пункт Шебекино из "Градов", в результате чего в городе вспыхнуло сразу несколько пожаров.