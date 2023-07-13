"Вот кто вам нужен": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известными комиками

По словам министра обороны Великобритании, одним из лучших генералов в России является Сергей Суровикин, однако в последнее время он "исчез".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время выступления на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет Reuters 12 июля.

Сообщается, что глава британского оборонного ведомства сравнил высокопоставленных российских генералов с "неуклюжими комиками" 1920–1950-х годов Лорелом и Харди.

Министр также указал на то, что главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин перестал появляться на публике.

"Кто-нибудь видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов сейчас исчез. И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там есть Герасимов и Шойгу", — сказал Бен Уоллес.

Как отмечают журналисты, по мнению многих людей на Западе и в России, на момент полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ были плохо оснащены и медленно реагирующими.

Несмотря на это, президент Владимир Путин до сих пор не отправил в отставку Шойгу и Герасимова.

"Это хорошая новость для Украины. Вот кто вам нужен во главе", — заявил Уоллес.

Напомним, что 12 июля глава Минобороны Великобритании заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием, отметив, что его страна не является интернет-магазином Amazon.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы благодарны британскому народу за поддержку, а слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не являются для него понятными.