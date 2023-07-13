Мопед был заминирован: возле дома крымского коллаборанта произошел взрыв, — росСМИ (видео)

По данным россиян, неизвестные подложили взрывчатку в транспортное средство, которая сдетонировала около 19:00 возле дома пропагандиста Александра Талипова. Двое человек получили ранения.

Во временно оккупированной Феодосии, что в Крыму, раздался взрыв. Это произошло возле дома, где проживает коллаборант и прокремлевский пропагандист Александр Талипов. Российские источники сообщают, что мопед, который взорвался, был заминирован. Об этом заявили в пропагандистском медиа SHOT.

В среду, 12 июля, во временно оккупированном Крыму взорвался мопед. Изначально у россиян было две версии – взрыв бензобака с горючим или заложенное взрывное устройство.

"По нашей информации, неизвестные подложили взрывчатку в транспортное средство, припаркованное во дворе на улице Земской, которая сдетонировала около 19:00", — заявляет источник.

По данным издания, в результате взрыва пострадали две пожилые женщины — 85-летняя женщина получила травму коленей, а 61-летняя — осколочные ранения живота.

В росСМИ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Что известно про Александра Талипова

Александр Талипов, живущий во временно оккупированном Крыму, является коллаборантом и блоггером, который поддерживает прокремлевскую позицию. Его деятельность связана с оказанием помощи оккупационным войскам и распространением российской пропаганды. Он известен как создатель пропагандистского ресурса "Крымский Смерш", который занимается дискредитацией украинских патриотов на полуострове. Информация о его деятельности содержится в базе данных "Миротворца".

Однажды этот пророссийский блоггер подал жалобу на девушку, которая нарисовала украинский герб на детской площадке во временно оккупированном Симферополе. Впоследствии украинскую патриотку были обнаружены, и ее заставили "извиниться" на камеру под прессингом оккупационных сил.

Талипов использует свой Telegram-канал для раскрытия личных данных жителей Крыма, которые выражают антироссийскую позицию. В результате подобных действий, жители Крыма, поддерживающие Украину, сталкиваются с возможным административным и уголовным преследованием по обвинению в "дискредитации" российской армии. В ответ на эти действия Талипова, украинская прокуратура инициировала уголовное дело против него по обвинению в "разжигании национальной розни и ненависти".

Напомним, 8 июля сообщалось, что российские войска активно готовятся к обороне Крыма. Аналитики из Military Media Center отмечают, что противник укрепляет Крымские перешейки и проводят фортификацию северной, западной и восточной частей полуострова.