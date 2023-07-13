На саммите в Вильнюсе страны "Большой семерки" решили, когда отдадут РФ замороженные активы

Страны G7 отказались возвращать РФ заблокированные активы до выплат репараций Украине.

Российские активы, которые заморозили в странах "Большой семерки" не будут возвращать РФ, пока Москва не выплатит компенсацию Украине. Об этом говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

"Мы вновь подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине. Мы признаем необходимость создания международного механизма возмещения убытков, ущерба или травм, причиненных российской агрессией, и выражаем готовность изучить варианты разработки соответствующих механизмов", — подчеркивается в документе.

В заявлении говорится о том, что страны G7 считают незаконным и неспровоцированным вторжение России в Украину, что является угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права и заявили о дальнейшей поддержке Украины в защите от российской агрессии, столько, сколько потребуется.

Также в заявлении сказано, что существует необходимость создания международного механизма для возмещения убытков Украине.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после саммита НАТО в Вильнюсе россияне могут забыть о своих имперских амбициях - Украина в будущем станет полноценным членом НАТО, но сначала нужно закончить полномасштабную войну.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что курс на вступление в Альянс уже взят, однако само вступление станет возможным лишь после окончания войны.